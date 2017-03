WK-limiet Kromowidjojo en Heemskerk 100 vrij

DEN HAAG - Ranomi Kromowidjojo en Femke Heemskerk hebben zondag bij wedstrijden om de Swim Cup in Den Haag op de 100 meter vrije slag onder de limiet gezwommen die is gesteld voor deelname aan de WK zwemmen in juli in Boedapest. Kromowidjojo was de snelste in de series in 53,87. Heemskerk kwam tot een tijd van 54,12, net binnen de limiet die op 54,15 staat.

Door ANP - 5-3-2017, 12:19 (Update 5-3-2017, 12:19)

Kromowidjojo had zaterdag al voldaan aan de eis voor de 50 meter vrij in 24,34. Dat was ruim onder de limiet van 24,73. Heemskerk slechtte vrijdag de limiet op de 200 meter vrije slag waarmee ze zich al verzekerde van haar zevende WK-deelname. Voor Kromowidjojo wordt het de zesde keer dat ze deelneemt aan de WK langebaan.