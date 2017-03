Kelderman mist Tirreno-Adriatico

SIENA - Wilco Kelderman gaat woensdag niet van start in de Italiaanse rittenkoers Tirreno-Adriatico. Dat heeft zijn ploeg Sunweb zondag gemeld. Kelderman liep zaterdag bij een val in de Strade Bianche een gebroken vinger op. Hij ondergaat maandag in Nederland nader onderzoek.

Door ANP - 5-3-2017, 12:00 (Update 5-3-2017, 12:00)

De ploegleiding van Team Sunweb beraadt zich nog over een vervanger. Het was de eerste keer dat Kelderman, overgekomen van LottoNL-Jumbo, de 'Tirreno' zou rijden. De afgelopen jaren was hij in dezelfde periode telkens in Parijs-Nice actief.