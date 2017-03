Cavaliers onderuit zonder sterspelers

MIAMI - De basketballers van Miami Heat hebben zaterdag geprofiteerd van het dagje rust dat de All-Stars LeBron James en Kyrie Irving bij de Cleveland Cavaliers kregen. Beide sterspelers, een dag eerder nog medeverantwoordelijk voor het recordaantal van 25 driepunters in het duel met Atlanta Hawks, zagen hoe hun teamgenoten met 120-92 onderuit gingen in Miami.

Door ANP - 5-3-2017, 10:51 (Update 5-3-2017, 10:51)

Goran Dragic was de topschutter bij de thuisploeg, die achttien van de laatste 22 duels won. Miami Heat kwam tot achttien driepunters, de hoogste score van de ploeg dit seizoen en de tweede in de clubgeschiedenis. De Heat behield een voorsprong op Detroit Pistons waarmee het in gevecht is om het achtste en laatste ticket voor de play-offs in de Eastern Conference.