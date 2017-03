Tennisster Tsoerenko verovert derde titel

ACAPULCO - De Oekraïense tennisster Lesia Tsoerenko heeft zaterdag in Acapulco haar derde titel op de WTA Tour veroverd. Dat deed ze door in de finale de hoger ingeschaalde Française Kristina Mladenovic in twe sets te verslaan: 6-1 7-5. Tsoerenko had vrijdag in de halve finales haar tegenstandster Mirjana Lucic-Baroni ziek opgeven. De Kroatische was de nummer één van de plaatsingslijst.

Op papier was de als tweede geplaatste Mladenovic de favoriete, maar Tsoerenko had vanaf de start het initiatief. De Oekraïense liet haar tegenstandster vanaf de baseline niet in haar ritme komen en had na twee breaks al na een kwartier een 4-0-voorsprong. De tweede set verliep spannender, waarbij beide tennissters er amper in slaagden een opslaggame te winnen. ,,Het was een lastige partij, ik werd ook steeds nerveuzer in de tweede set'', verklaarde de winnares, die eerder dit jaar in Hobart de halve finales had bereikt.