Querrey houdt Nadal af van zeventigste titel

ACAPULCO - De Amerikaanse tennisser Sam Querrey heeft zaterdag in Acapulco voorkomen dat Rafael Nadal zijn zeventigste titel kon bijschrijven. De Spanjaard was niet opgewassen tegen het powertennis van Querrey, die onder meer negentien aces liet noteren op het Mexicaanse hardcourt. De nummer veertig van de wereld besliste de finale in twee sets: 6-3 7-6 (3).

Door ANP - 5-3-2017, 9:40 (Update 5-3-2017, 9:40)

Nadal, die zijn eerste toernooi speelde sinds de verloren finale tegen Roger Federer op de Australian Open, was de nummer twee van de plaatsingslijst in Acapulco. In de vier eerdere ontmoetingen met Querrey was hij steeds de beste geweest.

In de eerste set leidde een break in de achtste game tot de beslissing. In het tweede bedrijf kreeg Nadal zes kansen de opslag van Querrey te breken, maar hij slaagde daar niet in. De tiebreak viel uit in het voordeel van de 29-jarige Amerikaan.