Golfer Luiten raakt verder achterop

ANP Golfer Luiten raakt verder achterop

MEXICO-STAD - Joost Luiten is zaterdag verder achterop geraakt bij de beste golfers van het WGC-kampioenschap in Mexico-Stad. Hij had 71 slagen nodig voor de derde ronde en gaat zondag als gedeeld nummer achttien de laatste ronde in.

Door ANP - 5-3-2017, 2:22 (Update 5-3-2017, 2:22)

Luiten verraste vrijdag nog met een ronde van 67 slagen (vier onder par). Hij had ook 71 slagen nodig voor de eerste ronde en staat nu op een totaal van 209 slagen. De Amerikaan Justin Thomas voert de ranglijst aan met slechts 201 slagen.