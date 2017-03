Turner Deurloo vierde in American Cup

NEWARK - Turner Bart Deurloo is zaterdag op de vierde plaats geëindigd in de American Cup. Hij behaalde 80,165 punten op de meerkamp. De turner van O&O Zwijndrecht, die op de Olympische Spelen in Rio vijftiende werd in de meerkampfinale, is in voorbereiding op de EK eind april in het Roemeense Cluj.

4-3-2017

Deurloo begon de wedstrijd wat minder op vloer (12,500) en voltige (11,666), maar herpakte zich en turnde goed aan de ringen (13,633), op sprong (14,333), aan de brug (13,400) en aan de rekstok (14,533). De Amerikaan Yuri Moldauer won de meerkamp met 85,931 punten.

Bij de vrouwen behaalde Tisha Volleman de zevende plaats met 49,266 punten. Volleman opende sterk op sprong (13,600). De resultaten aan brug (11,866), balk (12,200) en vloer (11,600) waren daarna iets minder. De Amerikaanse Regan Smith was de beste (56,099).