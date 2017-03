Brit Kilty sprint naar goud op 60 meter

BELGRADO - De Britse sprinter Richard Kilty heeft zaterdag zijn Europese indoortitel op de 60 meter geprolongeerd. Hij spurtte in de atletiekhal van Belgrado naar het goud in 6,56, de beste Europese tijd van dit jaar. Het zilver was voor de Tsjech Jan Volko in 6,58 en de bronzen medaille ging naar de Zweed Austin Hamilton in 6,63.

Door ANP - 4-3-2017, 21:18 (Update 4-3-2017, 21:18)

Kilty is een echte specialist op de korte sprint. Hij was in 2014 ook de snelste bij de WK indoor. De 100 meter is al te ver voor de 27-jarige Brit, want hij heeft die afstand nog nooit onder de tien seconden gelopen.