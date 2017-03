Kupers naar finale 800 meter

BELGRADO - Thijmen Kupers doet zondag een nieuwe gooi naar een medaille op de 800 meter bij de EK indooratletiek. De 25-jarige zesvoudig Nederlands kampioen plaatste zich vrijdag in Belgrado voor de finale. Hij liep in zijn reeks uit de halve finales naar de derde plaats, voldoende voor een optreden in de eindstrijd. Bij de vorige EK indoor in Praag pakte hij het brons.

Kupers plaatste na twee ronden een flitsende demarrage en nam afstand van zijn concurrenten, maar op de laatste honderd meter werd hij nog voorbijgestreefd door de Spanjaard Álvaro de Arriba en de Poolse titelfavoriet Adam Kszczot. De Arriba won in 1.48,36, Kszczot liep 1.48,53 en Kupers klokte 1.48,69.