ANP Verstegen mist nipt finale 800 meter

BELGRADO - Sanne Verstegen is er zaterdag net niet in geslaagd de finale van de 800 meter te halen bij de EK indooratletiek in Belgrado. De 31-jarige Nederlands kampioene eindigde in haar halve finale als vierde, terwijl een plek bij de eerste drie vereist was voor een finaleplek.

Door ANP - 4-3-2017, 19:29 (Update 4-3-2017, 19:29)

Verstegen liep een dappere race waarin ze tot in de laatste meters zicht had op de derde plaats. Vlak voor de finish kwam de Deense Stina Troest haar nog voorbij. De Castricumse finishte in 2.03,06, acht honderdsten achter Troest (2.02,98).