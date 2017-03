Kelderman breekt vinger in Strade Bianche

ANP Kelderman breekt vinger in Strade Bianche

SIENA - Wielrenner Wilco Kelderman heeft een gebroken vinger opgelopen bij een valpartij in de Strade Bianche. Dat heeft zijn ploeg, Team Sunweb, zaterdag na afloop van de Italiaanse koers bekendgemaakt.

Door ANP - 4-3-2017, 19:17 (Update 4-3-2017, 19:17)

,,We hopen dat het niet te ernstig is en dat het snel geneest'', zei ploegleider Adriaan Helmantel. Kelderman zou komende week van start gaan in de Italiaanse rittenkoers Tirreno-Adriatico.