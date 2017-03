Kramer geniet nu nog van Roest

ANP Kramer geniet nu nog van Roest

HAMAR - Sven Kramer zei het na de 500 meter en hij herhaalde zijn woorden na de 5000 meter. ,,Ik vind het mooi wat Patrick Roest hier presteert'', liet de kopman van LottoNL-Jumbo zaterdag in Hamar bij de NOS weten. Kramer (30) gaat als vertrouwde koploper de tweede schaatsdag van het WK allround in, op slechts 0,42 seconde gevolgd door zijn negen jaar jongere ploeggenoot, die hij als mentor een beetje onder zijn hoede heeft genomen.

Door ANP - 4-3-2017, 18:44 (Update 4-3-2017, 19:00)

,,Ja, het is heel goed mogelijk dat het minder mooi gaat worden'', doelde Kramer op het mogelijke verlies, vroeg of laat, van zijn heerschappij aan Roest. ,,Dat ligt dan aan mij. Voorlopig profiteren we nog van elkaar. Mijn niveau wordt door Patrick beter en ik hoop dat het andersom ook zo is. We hebben elkaar nodig binnen onze ploeg.''

Kramer besefte dat hij zondag de strijd met de debuterende Roest, tweevoudig wereldkampioen allround bij de junioren, zal moeten aangaan. ,,Om te beginnen tegen elkaar op de 1500 meter. Dat wordt een mooie rit, zeker ook voor de eer. Ik wil ervoor zorgen dat ik goed wegkom in het klassement.''

Perfecte loting

Roest sloot niet uit dat hij zondag na drie afstanden aan de leiding van het WK allround gaat. ,,Het is lastig om Sven dit seizoen op de 1500 meter te verslaan, maar het is niet onmogelijk. Ik heb in elk geval een perfecte loting. Ik start in de buitenbaan en finish in de binnenbaan, dus wie weet.''

Volgens Roest, die nog niet over een ijzersterke 10.000 meter beschikt (persoonlijk record van 13.26,63), is de wereldtitel voor hem in Hamar normaal gesproken nog niet weggelegd. ,,De tweede plek is mijn doel. Ooit zal ik Sven misschien kunnen verslaan, maar hier nog niet.''