ANP Wüst was bang voor diskwalificatie

HAMAR - Ireen Wüst haalde zaterdag in het Vikingschip in Hamar opgelucht adem toen ze van een NOS-verslaggever te horen kreeg, dat de jury had besloten om haar niet te diskwalificeren bij het WK allround. ,,Dat is fijn'', verzuchtte de Brabantse schaatsster. ,,Maar ja, dan moet de organisatie ook maar strakkere armbandjes uitdelen.''

Door ANP - 4-3-2017, 16:33 (Update 4-3-2017, 16:41)

Wüst gooide op de 3000 meter in de voorlaatste rondje het afgezakte bandje weg. Reglementair kun je voor zo'n actie gediskwalificeerd worden. ,,Maar ja, wat moest ik? Ik had dat bandje ineens in mijn hand. Toen besloot ik dat ding maar weg te gooien. Meteen schoot even diskwalificatie door mijn hoofd. Het zal toch niet waar zijn?, dacht ik. Dat gedoe haalde me wel iets uit mijn concentratie.''

Wüst had vooraf een tijd van onder de 4 minuten in haar hoofd, maar moest genoegen nemen met 4.03,71. Dat was de tweede tijd, achter titelverdedigster Martina Sablikova uit Tsjechië (4.02,21). ,,Ik weet niet of ik een beetje overmoedig van start ben gegaan. Ik voelde me goed en na de eerste vier, vijf rondjes dacht ik nog dat het lekker ging. In de laatste twee ronden stortte ik echter in. Ik ging echt kapot. Een tijd van onder de 4 minuten bleek op dit ijs toch niet haalbaar. Maar ik had deze race natuurlijk wel wat vlakker moeten rijden.''

Door haar inzinking in de slotfase bleef Wüst, ook tweede op de 500 meter (38,82), op de tweede plek in de tussenstand. Ze moet zondag op de 1500 meter 0,61 seconde goedmaken op de Japanse leidster Miho Takagi. Sablikova daarentegen moet als nummer vier ruim 3 seconden op Wüst inlopen. ,,Ik sta er goed voor, maar zal nog hard aan de bak moeten'', besefte de vijfvoudig wereldkampioene.