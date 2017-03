Brawn wil af van 'haaienvinnen'

BARCELONA - De opvallende 'haaienvinnen' die te zien zijn op de meeste nieuwe Formule 1-bolides moeten op termijn verdwijnen. Dat meent Ross Brawn, de nieuwe sportieve baas van de koningsklasse van de autosport. ,,Dit is een onbedoeld effect van de regelwijzigingen'', aldus Brawn, die door de nieuwe eigenaar Liberty naar voren is geschoven op een centrale positie.

Door ANP - 4-3-2017, 16:32 (Update 4-3-2017, 16:32)

De bolides zien er met de nieuwe bredere banden en hun aerodynamische aanpassingen lekker agressief uit, vindt Brawn. ,,Ze zijn veel sneller en laten indrukwekkende prestaties zien. De coureurs zeggen me dat het ook fysiek een stuk zwaarder is, dus dat is allemaal mooi. Maar nieuwe regels leveren altijd minpuntjes op die we moeten we wegwerken. De impopulaire haaienvin is terug en die moet na verloop van tijd verdwijnen, evenals de T-vleugel aan de achterzijde. Uiteindelijk willen we meer pure racewagens.''