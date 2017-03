Wüst blijft tweede bij WK allround

ANP Wüst blijft tweede bij WK allround

HAMAR - Ireen Wüst ligt na de eerste schaatsdag bij het WK allround in Hamar nog niet op een gouden koers. De vijfvoudig kampioene reed zaterdag in het Vikingschip ook de tweede tijd op de 3000 meter. De wereldkampioene op deze afstand eindigde in 4.03,71. Titelhoudster Martina Sablikova uit Tsjechië was sneller: 4.02,21.

Door ANP - 4-3-2017, 15:54 (Update 4-3-2017, 16:14)

In het WK-klassement na de eerste dag bleef de Japanse Miho Takagi, die eerder vóór Wüst de 500 meter won, aan de leiding. Zij reed de zesde tijd op de 3000 meter (4.06,52). Antoinette de Jong, derde op de 3000 meter in 4.03,77, staat derde in de WK-stand.

Takagi verdedigt zondag een marge van 0,61 seconde op Wüst op de 1500 meter. De Jong moet 2,86 seconden goedmaken op de Aziatische schaatsster. Sablikova staat op de vierde plek met een achterstand van 3,73 seconden op Takagi.

Loszittend armbandje

Wüst was na haar tweede tijd (38,82) op de 500 meter nog heel tevreden. ,,Hier kan ik verder mee, de jacht is geopend'', liet de Brabantse voldaan weten. Op de 3000 meter wilde Wüst haar achterstand van 4,02 seconden op Takagi meteen wegwerken. Ze kwam in de laatste twee ronden (van 33,2 en 34,2 seconden) echter zichzelf tegen.

Een loszittend armbandje van de organisatie leek bovendien haar concentratie te verstoren. In de voorlaatste rondje gooide ze het rode lapje weg, maar daarna kon Wüst niet meer in het juiste ritme komen. Reglementair had ze voor deze actie gediskwalificeerd kunnen worden, maar de jury bespaarde haar die pijnlijke maatregel.

Marije Joling reed op de 3000 meter de achtste tijd (4.07,91) en belandde daarmee op de twaalfde plek in de tussenstand.