ANP Kwiatkowski wint Strade Bianche

SIENA - De Pool Michal Kwiatkowski heeft zaterdag de Strade Bianche gewonnen. De oud-wereldkampioen van Team Sky reed in de finale van de koers die deels over onverharde wegen gaat, weg uit een kopgroep en kwam alleen aan in Siena. Het was de tweede keer dat hij de Italiaanse koers won, eerder gebeurde dat in 2014.

Door ANP - 4-3-2017, 15:48 (Update 4-3-2017, 16:05)

De Belg Greg van Avermaet werd op 15 seconden tweede, voor zijn landgenoot Tim Wellens. Tom Dumoulin raakte in de slotfase iets achterop en finishte op een kleine anderhalve minuut als vijfde. Wereldkampioen Peter Sagan hield het voortijdig voor gezien. De Slowaak voelde zich niet lekker.

In de laatste 40 kilometer meldden de grote namen zich aan het front, onder hen Dumoulin die echter op de Colle Pinzuto op 18 kilometer van de streep even het viertal Van Avermaet, Wellens, Zdenek Stybar en Kwiatkowski moest laten gaan. De Limburger van Team Sunweb sloot weer aan, net als de Deen Christopher Juul Jensen en de Australiër Luke Durbridge.

Nog voor de laatste grindstrook, Le Tolfe, was Kwiatkowski er vandoor. De wereldkampioen van 2014 bouwde zijn voorsprong gestaag uit en kon met een geruststellende marge aan het laatste klimmetje naar het Piazza del Campo beginnen. Op het beroemde plein werd de 26-jarige Pool de opvolger van de Zwitser Fabian Cancellara.