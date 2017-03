Qualifier Barty naar finale Kuala Lumpur

KUALA LUMPUR - De Australische tennisster Ashleigh Barty heeft zich zaterdag verrassend geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi van Kuala Lumpur. De 20-jarige Barty, die via de kwalificaties in het hoofdtoernooi belandde, was in haar halve finale na 1 uur en 18 minuten klaar met de Chinese Han Xinyun: 6-3 7-5.

Door ANP - 4-3-2017, 14:43 (Update 4-3-2017, 14:43)

In haar eerste finale op de WTA Tour treft Barty zondag de Japanse Nao Hibino. Barty, die haar carrière even onderbrak om te gaan cricketen, kan de top 100 bereiken als ze zondag van Hibino wint. De Japanse, de huidige nummer 106 van de wereld, versloeg in haar halve finale de Poolse Magda Linette in drie sets: 2-6 6-4 6-4. Titelverdedigster Elina Svitolina uit Oekraïne trok zich woensdag met een blessure terug.