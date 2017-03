Hirscher heeft wereldbeker al weer binnen

ANP Hirscher heeft wereldbeker al weer binnen

KRANSJKA GORA - Met zijn zege zaterdag in de reuzenslalom van Kranjska Gora heeft de Oostenrijkse skiër Marcel Hirscher zich al weer verzekerd van de eindzege in de wereldbeker. Hirscher hield zaterdag de Noor Leif Kristian Haugen en de Zweed Matts Olsson achter zich en is met nog vijf wedstrijden te gaan niet meer te achterhalen in het klassement over alle disciplines.

Door ANP - 4-3-2017, 14:35 (Update 4-3-2017, 14:35)

Met zijn zesde zege in de wereldbeker algemeen werd Hirscher recordhouder. Ook de eindzege in het wereldbekerklassement op de reuzenslalom kan hem niet meer ontgaan. Zondag kan de donderdag 28 geworden Oostenrijker ook de winnaar worden van de wereldbekerbokaal op de slalom.