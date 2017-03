Roest vierde, Kramer achtste op 500 meter

HAMAR - Sven Kramer is zaterdag bij het WK allround in Hamar de 500 meter prima doorgekomen. De Friese schaatser reed de achtste tijd (36,41 seconden). Dat was zijn beste seizoensprestatie op deze afstand.

Door ANP - 4-3-2017, 14:34 (Update 4-3-2017, 14:34)

Zijn 21-jarige ploeggenoot Patrick Roest was tijdens zijn debuut met 36,27 nog iets sneller, goed voor de vierde tijd. Hij verbeterde zijn persoonlijke record dik. De Japanner Shota Nakamura schreef in het Vikingschip de 500 meter op zijn naam met een tijd van 36,00.

Jan Blokhuijsen belandde met 36,34 op de zesde plek.