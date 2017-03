Opgave Sagan in Strade Bianche

ANP Opgave Sagan in Strade Bianche

SIENA - Peter Sagan is zaterdag in de Strade Bianche voortijdig afgestapt. De wereldkampioen uit Slowakije voelde zich al voor de start niet lekker.

Door ANP - 4-3-2017, 14:33 (Update 4-3-2017, 14:33)

,,Hij wilde zo lang mogelijk op de fiets blijven, maar in deze fase van het seizoen is het allerbelangrijkste dat Peter gezond blijft'', verklaarde zijn ploeg Bora het uitvallen van een van de favorieten. Sagan hield het ruim 60 kilometer voor de streep in Siena voor gezien.

Sagan mikt op een hoofdrol in voorjaarsklassiekers zoals de Ronde van Vlaanderen die hij vorig jaar won.