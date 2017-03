Wüst tweede op 500 meter in Hamar

HAMAR - Ireen Wüst is zaterdag goed begonnen aan het WK allround in Hamar. De dertigjarige schaatsster reed op de 500 meter de tweede tijd (38,82 seconden). Alleen haar Japanse tegenstandster Miho Takagi was in de laatste rit aanzienlijk sneller: 38,15. De Noorse Ida Njatun eindigde voor eigen publiek op de derde plek (39,35).

Antoinette de Jong, vorig jaar de nummer drie van het WK allround, belandde met 39,56 op de zevende plaats. Marije Joling, Nederlands kampioene allround, stelde teleur met de vijftiende tijd (40,23).

Titelverdedigster Martina Sablikova uit Tsjechië moest genoegen nemen met de dertiende plaats (40,11).