Sky-baas Brailsford kreeg zelf injectie

LONDEN - Teambaas Dave Brailsford van wielerploeg Sky heeft zelf ook een injectie met de ontstekingsremmer triamcinolon gekregen. Dat verklaarde Brailsford in The Telegraph ter verklaring van de hoeveelheid van het middel dat op het hoofdkantoor van de Britse wielerbond is aangetroffen.

Door ANP - 4-3-2017, 12:43 (Update 4-3-2017, 12:43)

De bekentenis volgt nadat Nicole Sapstead, hoofd van het Britse antidopingbureau, voor een parlementaire commissie die doping binnen de Britse wielersport onderzoekt, de vondst opmerkelijk had genoemd. Team Sky is nauw verbonden met de Britse bond.

Eerder was via hackers al bekend dat toenmalig Sky-kopman Bradley Wiggins in de aanloop naar drie edities van de Tour de France met een doktersattest geïnjecteerd was met de ontstekingsremmer. Uit onderzoek kwam vast te staan dat de aangetroffen hoeveelheid triamcinolon onmogelijk voor één persoon kon zijn. Nadat vrijdag al een van de coaches, Keith Lambert, had verklaard een injectie te hebben ontvangen, kwam Brailsford met hetzelfde verhaal naar buiten.