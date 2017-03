Vastenburg niet op NK cross

AMSTERDAM - Atlete Jip Vastenburg heeft zich afgemeld voor het NK cross, dat zondag in het Amsterdamse Bos wordt gehouden. ,,Wegens lichte kuitklachten besloten niet te starten'', liet de 22-jarige Apeldoornse zaterdag via social media weten. ,,Ik had er erg veel zin in maar neem geen risico nu.''

Vastenburg begon het jaar met een hoogtestage in Zuid-Afrika. Haar plan was te starten op het NK cross, waar ze bij de favorieten hoorde. De lichte klachten houden haar thuis. ,,Een wedstrijd lopen is het risico niet waard na al het harde werk van de laatste maanden.'' Vastenburg heeft de 10.000 meter op de WK atletiek in augustus in Londen als hoofddoel van het seizoen gesteld.