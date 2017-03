Nadal stoomt door naar finale Acapulco

ACAPULCO - Rafael Nadal heeft vrijdag de finale bereikt van het toernooi van Acapulco. De Spaanse tennisser, als tweede geplaatst in de Mexicaanse kustplaats, rekende in twee sets af met de Kroaat Marin Cilic. Dat gebeurde met duidelijke cijfers: 6-1 6-2.

4-3-2017

Nadal maakt in Acapulco zijn rentree na de verloren finale tegen Roger Federer op de Australian Open. Een optreden daarna op het toernooi van Rotterdam zegde hij af.

In de finale wacht een confrontatie met Sam Querrey. De Amerikaan schakelde de Australiër Nick Kyrgios uit in drie sets: 3-6 6-1 7-5. Kyrgios was een dag eerder nog de baas geweest over de als eerste geplaatste Serviër Novak Djokovic.

Nadal heeft het toernooi van Acapulco twee keer eerder gewonnen: in 2005 en in 2013.