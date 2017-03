Kramer aast op hattrick in Hamar

HAMAR - Sven Kramer begint zaterdag als torenhoge favoriet aan het WK allround in Hamar. De Friese schaatser beleeft tot dusver één van de beste seizoenen uit zijn lange en triomfantelijke loopbaan. Met zijn negende wereldtitel wil de onbetwiste recordhouder zijn pre-olympische winter waardig afsluiten. De kopman van Team LottoNL-Jumbo laat volgende weekeinde de wereldbekerfinale in Stavanger schieten, omdat hij daar naar eigen zeggen niet veel meer te winnen heeft.

Door ANP - 4-3-2017, 4:30 (Update 4-3-2017, 4:30)

Kramer gaat voor een hattrick in het Vikingskipet in Hamar. In 2009 en 2013 won hij op deze Noorse ijsbaan ook al de wereldtitel allround. Namens Oranje doen Jan Blokhuijsen en Patrick Roest eveneens mee aan het tweedaagse toernooi.

Bij de vrouwen verschijnen Ireen Wüst, Antoinette de Jong en Marije Joling in de baan. Wüst is vijfvoudig kampioene. De afgelopen twee jaar moest de Brabantse achter Martina Sablikova genoegen nemen met WK-zilver. De Tsjechische schaatsster staat op vier wereldtitels allround.

Het WK allround begint zaterdag om 13.15 uur met de 500 meter voor vrouwen.