Venus Williams (36) wil naar Spelen in Tokio

ANP Venus Williams (36) wil naar Spelen in Tokio

NEW YORK - Venus Williams is voorlopig niet van plan te stoppen met tennis. De 36-jarige Amerikaanse wil over ruim drie jaar met haar zus Serena zelfs nog meedoen aan de Olympische Spelen in Tokio. ,,Ik ben van plan nog heel lang door te gaan'', aldus Williams, die eind januari de finale van de Australian Open van Serena verloor.

Door ANP - 3-3-2017, 23:00 (Update 3-3-2017, 23:00)

Bij Williams werd in 2011 het syndroom van Sjögren ontdekt. Dat is een auto-immuunziekte waarbij de vochtuitscheiding van de klieren wordt aangetast. Mensen die aan het syndroom lijden, produceren weinig speeksel en geen of weinig traanvocht. Ook organen als nieren, maag en darmen worden aangetast door het syndroom van Sjögren.

,,Sjögren is iets dat rond blijft hangen in je lichaam en je lichaam probeert over te nemen. Maar zo kijk ik er niet naar, ik ben degene die de show leidt'', aldus een strijdvaardige Williams, die zeven keer een grandslamtoernooi op haar naam schreef. ,,Ik houd van uitdagingen. Uitdagingen motiveren mij.''