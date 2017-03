Heemskerk zwemt WK-limiet 200 vrij

DEN HAAG - Zwemster Femke Heemskerk heeft vrijdag bij wedstrijden om de Swim Cup in Den Haag voldaan aan de limiet voor de WK in juli in Boedapest op de 200 meter vrije slag. Ze tikte aan in 1.56,59 en bleef daarmee ruim onder de vereiste 1.57,12.

Door ANP - 3-3-2017, 21:06 (Update 3-3-2017, 21:06)

Voor Heemskerk (29) wordt het haar zevende deelname aan de WK langebaan. Ze veroverde al de nodige medailles, waaronder twee keer goud en twee keer zilver op de estafette. De specialiste op de vrije slag traint sinds de winter weer onder Marcel Wouda, de bondscoach van het topsportcentrum in Eindhoven. Ze verliet na de Olympische Spelen in Rio, waar Heemskerk geen medailles won, de Franse zwemcoach Philippe Lucas.

De zeventienjarige Marrit Steenbergen ging in Den Haag hard op de 200 meter wisselslag. Haar tijd van 2.14,68 was wel een Nederlands record voor junioren, maar leverde nog geen ticket voor Boedapest op.