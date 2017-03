Visser zevende in finale 60 meter horden

BELGRADO - Nadine Visser is vrijdag als zevende gefinisht in de finale van de 60 meter horden bij de EK indoor in Belgrado. De 22-jarige atlete kwam niet goed in haar ritme en noteerde 8,04 als tijd. De Duitse Cindy Roleder greep het goud in 7,88. Zij onttroonde de Wit-Russin Alina Talai, die in 7,92 genoegen moest nemen met zilver. Pamela Dutkiewicz bezorgde in 7,95 Duitsland ook het brons.

Door ANP - 3-3-2017, 20:23 (Update 3-3-2017, 20:23)

De start van de finale verliep rommelig. Tot drie keer toe werden de atletes teruggefloten, maar van een valse start bleek telkens geen sprake. Mogelijk dat die onrust de concentratie van Visser aantastte, want ze liep haar slechtste race van het kampioenschap. In de ochtenduren was ze in de series nog naar 7,92 gesneld en naderde ze het belegen Nederlands indoorrecord van Marjan Olyslager tot op drie honderdsten. Dat record staat sinds 1989 op 7,89.