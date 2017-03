Broersen vijfde op vijfkamp

BELGRADO - Meerkampster Nadine Broersen is buiten de medailles gebleven op de vijfkamp bij de EK indoor in Belgrado. De wereldkampioene indoor van 2014 eindigde vrijdag als vijfde. Broersen begon als nummer vier aan de afsluitende 800 meter en verspeelde op dat onderdeel nog een positie aan de Hongaarse Xenia Krizsan.

Door ANP - 3-3-2017, 20:11 (Update 3-3-2017, 20:11)

Het goud was voor de Belgische Nafissatou Thiam. De olympisch kampioene op de zevenkamp was in Belgrado een klasse apart en won met een puntentotaal van 4870 punten. Het zilver ging naar de Oostenrijkse Ivona Dadic en de bronzen plak was voor de Hongaarse Gyorgyi Zsivoczky-Farkas.

Broersen werkte een redelijke vijfkamp af, waarin ze begon met 8,42 op de 60 meter horden, 1,81 bij het hoogspringen, 14,59 met de kogel en 6,19 bij het verspringen. Ze sloot af met een wat tegenvallende 2.20,63 op de 800 meter.