Van der Breggen te ziek voor Strade Bianche

SIENA - Wielrenster Anna van der Breggen start zaterdag niet in de Strade Bianche. De olympisch kampioene op de weg is ziek, meldde haar team Boels-Dolmans vrijdag. De koers in Toscane is de eerste uit de WorldTour voor de vrouwen.

Door ANP - 3-3-2017, 19:12 (Update 3-3-2017, 19:12)

Van der Breggen zou in de 127 kilometer lange wedstrijd, die zwaar is door de grindstroken en de steile klim in de finale, haar eerste wegwedstrijd van dit seizoen fietsen. Boels-Dolmans gokt nu op de Britse Lizzie Deignan en de Amerikaanse Megan Guarnier, de winnaars van de laatste twee edities.