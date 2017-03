Murray op weg naar eerste titel in 2017

ANP Murray op weg naar eerste titel in 2017

DUBAI - Andy Murray kan dit weekeinde zijn eerste titel in het nieuwe jaar veroveren. De Schotse nummer één van de tenniswereld bereikte vrijdag de eindstrijd in Dubai. Murray won in de halve finale in twee sets van de als zevende geplaatste Fransman Lucas Pouille: 7-5 6-1.

Door ANP - 3-3-2017, 18:41 (Update 3-3-2017, 18:41)

In de finale is de Spanjaard Fernando Verdasco de opponent van Murray, die begin januari de finale van het tennistoernooi van Doha van Novak Djokovic verloor en zich later die maand in de vierde ronde van de Australian Open liet verrassen door de Duitser Mischa Zverev. Verdasco, de nummer 35 van de wereld, versloeg eerder op vrijdag de Nederlander Robin Haase in drie sets: 6-7 (5) 7-5 1-6.

Als Murray in Dubai wint, komt hij op 45 titels in het enkelspel op de ATP Tour.