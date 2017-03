Bonevacia naar finale 400 meter

BELGRADO - Liemarvin Bonevacia heeft zich vrijdag geplaatst voor de finale van de 400 meter bij de EK indoor in Belgrado. De winnaar van het brons vorige zomer bij de EK outdoor in Amsterdam liep in zijn reeks uit de halve finales naar de tweede plaats in 47,21.

Door ANP - 3-3-2017, 18:34 (Update 3-3-2017, 19:22)

De 27-jarige atleet van Curaçao nam na het startschot meteen het initiatief in de race en kwam als eerste door na één ronde. Hij verkrampte op het laatste stuk naar de finish iets, waardoor de Pool Rafal Omelko hem nog voorbijging. De finale is zaterdag.

,,Ik kwam hier als de nummer achttien van de Europese ranglijst en nu sta ik in de finale. Ik wil een medaille, net als vorige zomer in Amsterdam'', zei Bonevacia na zijn race.

Madiea Ghafoor

Voor de twee Nederlandse vrouwen viel het doek in de halve finales van de 400 meter. Lisanne de Witte had kennelijk haar energie al verspild in de series op vrijdagochtend. Ze kwam er in haar serie uit de halve finales niet aan te pas en eindigde als laatste in 54,81.

Madiea Ghafoor ging niet eens van start. De Nederlands kampioene kreeg na de series op vrijdagochtend krampen en meldde zich op advies van de medische staf af.