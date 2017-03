Triatlete Klamer vierde in Abu Dhabi

ANP Triatlete Klamer vierde in Abu Dhabi

ABU DHABI - Triatlete Rachel Klamer is vrijdag bij de eerste wedstrijd in de World Triatlon Series als vierde geëindigd. In Abu Dhabi ging de overwinning op de olympische afstand (1,5 km zwemmen - 40 km fietsen - 10 km hardlopen) naar de Nieuw-Zeelandse Andrea Hewitt in 2.03.46. De Britse Jodie Stimpson pakte het zilver en brons was er voor Sara Vilic uit Oostenrijk.

Door ANP - 3-3-2017, 17:04 (Update 3-3-2017, 17:04)

De Beuningse moest op het Formule 1-circuit van Yas Marina op het afsluitende looponderdeel de top drie laten gaan. Toch liep ze vanuit een kopgroep van dertien vrouwen naar de vierde plaats in 2.04.17. Klamer zette slechts één keer eerder een beter resultaat neer in een World Series-wedstrijd.