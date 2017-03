Kerkhove onderuit in kwartfinale

ANP Kerkhove onderuit in kwartfinale

KUALA LUMPUR - Tennisster Lesley Kerkhove is in de kwartfinale van het WTA-toernooi in Kuala Lumpur uitgeschakeld. Nao Hibino uit Japan was met 7-6 (4) 6-3 te sterk voor de Zeeuwse, die als qualifier tot het hoofdtoernooi was doorgedrongen in Maleisië.

Door ANP - 3-3-2017, 16:45 (Update 3-3-2017, 16:50)

Kerkhove nam in de eerste game van de partij direct een break voorsprong, maar Hibino kwam in de vierde game weer langszij en daarna ging het heen en weer. Op 5-3 mocht de Japanse al voor de eerste set serveren, maar ook zij had moeite haar opslag te behouden. In de tiebreak won ze uiteindelijk.

Ook de tweede set begon met drie breaks op rij, in het voordeel van Hibino. Daarna hielden zowel de Japanse als Kerkhove hun opslag totdat Kerkhove op 5-3 achter serveerde om in de wedstrijd te blijven. Dat mislukte.