ANP Haase loopt finale in Dubai mis

DUBAI - Het is Robin Haase niet gelukt zich te plaatsen voor de finale in Dubai. De Nederlandse tennisser ging vrijdag in de halve eindstrijd in drie sets onderuit tegen de Spanjaard Fernando Verdasco: 6-7 (5) 7-5 1-6. Het was voor de 29-jarige Haase de eerste keer dat hij in de halve finale van een groot ATP-toernooi (een zogenoemd ATP 500-toernooi) stond.

Door ANP - 3-3-2017, 16:44 (Update 3-3-2017, 16:44)

Haase en Verdasco troffen elkaar zes keer eerder. Beide spelers hadden tot vrijdag drie keer van elkaar gewonnen. Ook in Dubai ging het lang gelijk op tussen de nummers 66 (Haase) en 35 (Verdasco) van de wereld. In de derde set brak de 33-jarige Verdasco de Hagenaar al snel twee keer. Haase kwam die klap niet meer te boven.

In de jacht op zijn achtste ATP-titel speelt Verdasco in de finale tegen de winnaar van de partij tussen de als eerste geplaatste Schot Andy Murray en de Fransman Lucas Pouille.