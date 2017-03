Van Gerwen laat UK Open schieten

VLIJMEN - Darter Michael van Gerwen laat het UK Open komend weekeinde schieten. De Vlijmenaar ondervindt te veel last van een rugblessure, liet hij vrijdag via Twitter weten. Wereldkampioen Van Gerwen was donderdag al afwezig bij de vijfde speelronde van de Premier League.

Door ANP - 3-3-2017, 13:41 (Update 3-3-2017, 13:41)

,,Net de beslissing genomen. Ik ben helaas niet fit genoeg om naar het UK Open te reizen. Ik ga hard werken aan mijn herstel'', meldde Van Gerwen. Hij was de titelverdediger van het toernooi in Minehead.