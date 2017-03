Koster soepel naar finale 3000 meter

BELGRADO - Maureen Koster heeft zich vrijdag zonder al te zware inspanning geplaatst voor de finale van de 3000 meter bij de EK indoor in Belgrado. De 24-jarige atlete won haar serie in 8.57,52. Een versnelling in de laatste kilometer was haar concurrentes te machtig.

Door ANP - 3-3-2017, 13:00 (Update 3-3-2017, 13:00)

De Boskoopse wil haar bronzen medaille van twee jaar geleden bij de EK in Praag op zijn minst evenaren. Ze zal in de finale op zondag het meeste te duchten krijgen de van de Britse Laura Muir, die dit jaar het Europees record aanscherpte tot 8.26,41, en de Turkse Yasemin Can, de Europees kampioene outdoor op 5000 en 10.000 meter. Can won de tweede serie in 8.52,33. Muir finishte als vijfde, maar ging door naar de finale op basis van haar tijd (8.55,56).