Boekelman mist finale kogelstoten

BELGRADO - Melissa Boekelman heeft de finale van het kogelstoten bij de EK indoor in Belgrado niet gehaald. De 27-jarige krachtatlete eindigde in de kwalificaties met een stoot van 17,19 als twaalfde. Een plaats bij de top acht was vereist voor een optreden in de strijd om de medailles.

Door ANP - 3-3-2017, 12:12 (Update 3-3-2017, 12:12)

Boekelman bleef in Belgrado onder haar niveau van deze winter, waarin ze 17,54 als beste afstand noteerde. Ze werd vorig maand in Apeldoorn nog voor de achtste keer Nederlands indoorkampioene. Vorig zomer was ze actief op de Olympische Spelen in Rio, maar ook daar wist ze de finale niet te halen. Ze presteerde wel goed op de EK in Amsterdam met de achtste plaats.