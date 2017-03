Kupers en Verstegen verder op 800 meter

BELGRADO - Thijmen Kupers mag zaterdag nogmaals optreden tijdens de EK indooratletiek in Belgrado. De zesvoudig Nederlands kampioen op de 800 meter rende vrijdag in de series naar de tweede plaats en wist zich rechtstreeks te kwalificeren voor de halve finales.

Door ANP - 3-3-2017, 11:53 (Update 3-3-2017, 11:53)

Kupers, die bij de vorige EK indoor in Praag brons veroverde op de 800, begon furieus aan zijn race en liep de eerste drie ronden aan de leiding. De atleet uit Groningen zakte in de slotronde even weg naar de derde plek, maar herstelde zich in de laatste meters. De Zweed Andreas Kramer finishte voor hem in 1.46,86, Kupers noteerde met 1.47,21 zijn beste seizoenstijd.

Sanne Verstegen wist zich eveneens te plaatsen voor de halve finales van de 800 meter. De 31-jarige atlete uit Castricum nam in haar serie met ingaan van de laatste ronde brutaal de leiding, maar zag twee concurrentes haar voor de meet nog voorbijstreven. De tijd van Verstegen van 2.03,55 was niettemin snel genoeg om zaterdag nogmaals in actie te komen.