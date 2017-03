Russische bokser Povetkin positief

MOSKOU - Voormalig wereldkampioen boksen Aleksandr Povetkin mag ten minste een jaar niet meer boksen voor de bond WBC. De Russische zwaargewicht werd bij een controle in december, voorafgaand aan een gevecht tegen de Canadees Bermane Stiverne, positief getest op het spierversterkende middel ostarin. De partij werd daarna afgelast. Povetkin moet daarnaast een boete van 250.000 dollar betalen, een kleine 240.000 euro.

De schorsing geldt alleen voor wedstrijden van de WBC. Na een jaar kan Povetkin een verzoek indienen de ban op te heffen. Eerder in 2016 was al eens een partij van de Rus tegen de Amerikaanse wereldkampioen Deontay Wilder uitgevallen. Toen was Povetkin positief bevonden op meldonium. Een straf bleef uit omdat hij aangaf het medicijn eind 2015 te hebben afgezworen. Pas vanaf 2016 stond het vooral onder Russische sporters populaire meldonium op de verboden lijst.