ANP Opnieuw nederlaag Warriors zonder Durant

CHICAGO - De basketballers van Chicago Bulls hebben donderdag Golden State Warriors de tweede nederlaag op rij bezorgd. De thuisploeg won met 94-87 van de titelkandidaat, die het voorlopig zonder de geblesseerde sterspeler Kevin Durant moet doen. Twee dagen eerder was Durant in het duel met Washington Wizards al na 57 seconden uitgevallen met een blessure aan het linkerbeen. Ook toen verloor zijn team. Het was voor het eerst na 146 duels dat de Warriors twee wedstrijden op rij verloren. Dat gebeurde voor het laatst in april 2015.

Door ANP - 3-3-2017, 7:55 (Update 3-3-2017, 7:55)

Stephen Curry scoorde 23 punten voor de Warriors, die nog wel aan de leiding gaan in de Western Conference van de Amerikaanse profcompetitie NBA.

Voor de thuisploeg was Jimmy Butler met 22 punten het productiefst. Goed nieuws voor de Warriors was dat de blessure van Durant blijkt mee te vallen. De verwachting is dat hij dit seizoen nog in actie komt.