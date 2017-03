Verstappen rijdt tweede tijd in Barcelona

ANP Verstappen rijdt tweede tijd in Barcelona

BARCELONA - Max Verstappen heeft donderdag de tweede tijd gereden op de vierde testdag op het Circuit de Catalunya in Barcelona. De Nederlander was in zijn Red Bull alleen langzamer dan Kimi Räikkönen.

Door ANP - 2-3-2017, 18:17 (Update 2-3-2017, 19:30)

Verstappen reed zijn snelste rondje in 1.21,769. Räikkönen noteerde een beste tijd van 120,872. De Fin was dinsdag ook al de snelste op tweede testdag in Catalonië. Verstappen reed toen de derde tijd in zijn RB13, de nieuwe bolide van Red Bull waarin de Limburgse autocoureur dit jaar de strijd aangaat in de Formule 1.

Verstappen beleefde een leerzame dag en reed ondanks kleine problemen met de uitlaat van zijn bolide maar liefst 85 ronden. Verstappen reed lang op een natte baan. ''Het was glad op de baan'', vertelt hij op Verstappen.nl. ,,Ik denk dat het altijd goed is om op een nat circuit te kunnen testen en een gevoel te krijgen van de regenbanden. De condities zijn dan natuurlijk niet ideaal. De zon schijn terwijl de baan nat is. We hebben nu tenminste wel een idee van de regenbanden. Vergeleken met vorig jaar moest je de auto iets anders besturen op het natte asfalt, maar de auto gedroeg zich goed.”

Verschil verkleinen

De Limburger kijkt met een goed gevoel terug op afgelopen week. ,,Voor ons was deze week erg positief, al is het is nog te vroeg om te zeggen waar we staan. We hebben namelijk nog niet veel gepusht. Voor ons was het belangrijk om kilometers te maken en te kijken of alle onderdelen naar behoren werkten. Ik denk dat alles goed functioneerde. Tevens moest ik zelf aan de nieuwe auto wennen en ook het team moest leren omgaan met dit nieuwe type auto.”

Verstappen heeft goede hoop dat hij komend seizoen het verschil met coureurs van Mercedes verder kan verkleinen. ,,Hopelijk verandert de auto in de goede richting. We moeten afwachten. Ik ben er zeker van dat het iets gaat veranderen, maar dat doen de andere teams ook. Mercedes zal in het begin van het seizoen nog een voorsprong op ons hebben op het gebied van vermogen, al denk ik zeker dat we ze bij aan het halen zijn."

Lewis Hamilton en Valtteri Bottas konden zich donderdag niet met de snelste coureurs meten. Mercedes kampte met technische problemen.