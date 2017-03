Haase versus Verdasco in halve finale Dubai

DUBAI - Fernando Verdasco is de volgende tegenstander van Robin Haase in de halve finale van het tennistoernooi van Dubai. De Spanjaard versloeg donderdag de wisselvallige Fransman Gaël Monfils: 6-3 7-5.

Door ANP - 2-3-2017, 17:54 (Update 2-3-2017, 17:54)

Na Roberto Bautista Agut, zesde geplaatst, is Monfils al de tweede geplaatste speler die niet weet te winnen van Verdasco. Voorafgaand aan het toernooi werd Monfils als vierde ingeschaald. De nummer 35 van de ATP-ranking was daar echter niet van onder de indruk en sloeg de Fransman, met onderbreking van een regenpauze, in twee sets naar huis.

Mocht Verdasco de finale halen dan staat hij voor de vijftiende keer in de eindstrijd van een ATP-toernooi. Om dat jubileum te bereiken moet de Spanjaard nog wel afrekenen met Haase. De Nederlander bereikte eerder op donderdag de halve finale. Het is voor de 29-jarige Hagenaar de eerste keer dat hij in de halve finales staat van een ATP 500-toernooi.