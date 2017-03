Wielrenner Gesink naar Tirreno - Adriatico

NIEUWEGEIN - Wielrenner Robert Gesink start woensdag voor Team LottoNL-Jumbo in de Tirreno - Adriatico. Hij wordt onder meer vergezeld door zijn ploeggenoot Primoz Roglic, die vorige maand de Volta ao Algarve won. Gesink heeft een verleden in de Italiaanse rittenkoers. In 2011 werd hij er tweede, achter de Australiër Cadel Evans.

Door ANP - 2-3-2017, 16:41 (Update 2-3-2017, 16:41)

Naast Roglic en Gesink start ook Lars Boom. De klassiekerrenner zou aanvankelijk zondag meedoen in Parijs - Nice, maar zijn val in de Omloop zorgde ervoor dat Boom een aantal dagen extra rust heeft gekregen.

De Tirreno - Adriatico start op woensdag met een ploegentijdrit over 22 kilometer. In de laatste rit rijden de renners een individuele tijdrit over 10 kilometer. De koninginnenrit is de vijfde etappe, met een finish op de Terminillo.

Dylan Groenewegen

In Parijs - Nice start wel Dylan Groenewegen namens LottoNL-Jumbo. Hij wordt omringd door zijn bekende 'sprinttrein'. Ook Steven Kruijswijk start in de Franse etappekoers, met zijn vaste helper Stef Clement. Kruijswijk is in voorbereiding op de Giro.

De Franse WorldTour-koers bestaat uit acht etappes en werd vorig jaar gewonnen door Geraint Thomas.