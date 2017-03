Wildcard Gold Race voor Direct Energie

MAASTRICHT - Direct Energie Cycling mag meedoen aan de Amstel Gold Race. De Franse wielerploeg, waarvoor onder anderen Sylvain Chavanel, Brian Coquard en Thomas Voeckler rijden, kreeg donderdag een van de laatste drie te vergeven wildcards. Koersdirecteur Leo van Vliet maakte Bardiani-CSF en CCC Sprandi Polkowice blij met de overige twee tickets.

Door ANP - 2-3-2017, 11:29 (Update 2-3-2017, 11:29)

Team Roompot - Oranje Peloton, Wanty-Groupe Gobert en Sport Vlaanderen-Baloise kregen in januari al wildcards uitgereikt. Team Roompot is de ploeg van Michael Zijlaard, Erik Breukink en Jean-Paul van Poppel. Onder anderen Pim Ligthart en Pieter Weening rijden voor Roompot.

Naast de Procontinentalteams doen ook de achttien ploegen uit de UCI WorldTour mee in Limburg. De 52e editie van de Amstel Gold Race is zondag 16 april. Vorig jaar ging de zege naar de Italiaan Enrico Gasparotto. De organisatie maakte vorige week bekend dat het parcours is aangepast door de laatste klim van de Cauberg op 2 kilometer van de finishlijn te schrappen.