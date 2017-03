Federer onderuit in Dubai

ANP Federer onderuit in Dubai

DUBAI - Roger Federer is woensdagavond verrassend gestrand in de tweede ronde van het tennistoernooi in Dubai. De als derde geplaatste Zwitser gaf de winst weg in zijn partij tegen de Rus Evgeni Donskoi, de nummer 116 van de wereldranglijst. Federer verspeelde in de tweede set drie wedstrijdpunten en verkwanselde in de derde set een voorsprong van 5-2 en van 5-1 in de tiebreak: 6-3 6-7 (7) 6-7 (5).

Door ANP - 1-3-2017, 20:18 (Update 1-3-2017, 20:18)

Het sensationele duel duurde ruim twee uur. Beide spelers kwamen in het ATP-circuit nog nooit tegen elkaar uit.

Federer (35) speelde in Dubai zijn eerste toernooi sinds zijn gedenkwaardige eindzege eind januari op de Australian Open, waar hij zijn achttiende grandslamtitel veroverde. Het toernooi van Dubai won hij zeven keer.