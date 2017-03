Volleyballers Dynamo uitgeschakeld

ANKARA - De volleyballers van Draisma Dynamo zijn woensdag uitgeschakeld in de kwartfinale van de CEV Challenge Cup. De ploeg van coach Bas Hellinga verloor in Turkije ook de tweede wedstrijd tegen Ziraat Ankara: 3-0. De setstanden waren 25-20 25-19 25-21. Twee weken geleden was de Turkse ploeg van Jeroen Rauwerdink en Kay van Dijk al met 3-1 te sterk voor de club uit Apeldoorn.

Door ANP - 1-3-2017, 19:32 (Update 1-3-2017, 19:32)