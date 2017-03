Bottas snelste op derde testdag

BARCELONA - Formule 1-coureur Valtteri Bottas heeft woensdag op de derde testdag op het Circuit de Catalunya in Barcelona de snelste tijd gereden. De bij Mercedes debuterende Fin, opvolger van de Duitse wereldkampioen Nico Rosberg, was 0,2 seconde sneller dan Sebastian Vettel. De Duitse oud-wereldkampioen reed in een Ferrari.

Door ANP - 1-3-2017, 18:32 (Update 1-3-2017, 18:32)

De derde plaats was voor Daniel Ricciardo. De Australische teamgenoot van Max Verstappen reed in een Red Bull. Zijn achterstand op Bottas was 1,4 seconde.