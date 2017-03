Ould-Chikh alweer weg bij Benfica

UTRECHT - Het avontuur van Bilal Ould-Chikh bij Benfica is op een teleurstelling uitgelopen. Het contract tussen de negentienjarige Nederlandse jeugdinternational en de Portugese topclub is ontbonden. Ould-Chikh traint vanaf woensdag mee bij FC Utrecht.

1-3-2017

Ould-Chikh brak een paar seizoenen terug door bij FC Twente. De vleugelspeler en de Enschedese eredivisieclub konden het niet eens worden over een nieuw contract. In juli 2015 ondertekende Ould-Chikh een vijfjarig contract bij Benfica, maar daar verdween hij al snel in de anonimiteit.

Ould-Chikh en FC Utrecht ,,benutten de komende periode om te zien of ze iets voor elkaar kunnen betekenen'', meldt FC Utrecht.