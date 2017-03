'De Vries leidt onderzoek misbruik in sport'

ARNHEM - Oud-minister Klaas de Vries gaat het onderzoek naar misbruik in de sport in Nederland leiden. Dat melden bronnen woensdag aan de Volkskrant. De nu 73-jarige oud-minister is benoemd tot voorzitter van een driekoppige commissie die moet kijken hoeveel sporters de afgelopen tientallen jaren zijn misbruikt.

Door ANP - 1-3-2017, 7:29 (Update 1-3-2017, 7:29)

Sportkoepel NOC*NSF maakte eind december bekend het onderzoek te starten. Aanleiding waren gebeurtenissen in Engeland, waar de voorbije periode meerdere oud-voetballers vertelden in hun jeugd seksueel te zijn misbruikt. In Nederland gaf onder anderen voormalig wielrenster Petra de Bruin aan dat haar dat ook is overkomen. NOC*NSF hoopt dat het onderzoek duidelijk maakt of in Nederland een groep slachtoffers rondloopt die nooit naar voren is gekomen.

Volgens de Volkskrant kiest NOC*NSF met De Vries bewust voor iemand buiten de sportwereld, om elke verdenking van belangenverstrengeling weg te nemen. De sportkoepel komt vermoedelijk later op woensdag naar buiten met de samenstelling van de commissie.